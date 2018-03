Kanada wurde zum zweiten Zuhause

Nach Ostern geht‘s retour

Mit zwei Kollegen aus Österreich ist er verantwortlich, das Know-how aus Marchtrenk in Kanada zu etablieren. Damit das gut gelingt, ist er derzeit zur zweimonatigen Schulung in Oberösterreich. Gleich nach Ostern hebt er wieder nach Kanada ab, wo er in sein drittes Jahr startet: „Ich hab’ verlängert.“ Manner-Waffeln und Mozartkugeln werden da mit im Gepäck sein. „Denn Süßes ist doch ein Stück Heimat“, sagt er. Was er in Kanada vermisst? „Familie und Freunde, die Berge und die österreichische Küche.“ Dank Skype, WhatsApp und Co. ist die Distanz aber gut zu überbrücken.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung