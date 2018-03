Südtirol feiert 1. Play-off-Sieg gegen Capitals

Dem HCB Südtirol ist am Dienstag der erste Sieg gegen die Vienna Capitals in einem Play-off-Spiel der Erste Bank Eishockey Liga gelungen. In der Eiswelle Bozen feierten die Gastgeber einen souveränen 4:1-Erfolg und glichen in der Halbfinal-Serie (best of seven) zum 1:1 aus. Die Caps mussten nach zuletzt sechs EBEL-Siegen in Bozen die erste Niederlage seit 30. Oktober 2016 hinnehmen.