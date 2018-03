Linzer machen Unikate aus Gebrauchtem

Hocker aus Jausenbrettern

Die Garderobe aus Hobeln, der Schlüssel- oder Messer-Halter aus Wasserwaagen, Hocker aus Jausenbrettern – jedes Stück ist ein Unikat. In der Tischlerei Fragile in Linz werden die Vorstellungen von Produkt-Designer Christoph Möller umgesetzt. Die alten Holzschraubzwingen und ähnliches werden auf Flohmärkten gekauft oder auf Online-Plattformen. Verkauft werden die fertigen Stücke in Linz in der „Horst Wohnküche“ und im „’s Fachl“.