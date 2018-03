Osterwetter wird bunt wie ein Nesterl voller Eier

Kurz zur Erinnerung: Im Jahr 2013 musste der Osterhase Ende März durch den Schnee hoppeln und seine Eier unter der weißen Pracht verstecken, im Jahr 2011 dafür konnte Meister Lampe in einer bunten Badehose bei 24 Grad und viel Sonnenschein die Buben und Mädchen in der Landeshauptstadt besuchen. Auch im vorigen Jahr durften wir uns am 31. März über sommerliche Temperaturen von 24 Grad in Bad Ischl und Windischgarsten sowie 23 in Linz und Braunau erfreuen.