Teleskop TESS soll am 16. April ins All starten

Nach rund neun Jahren im All wird die Mission das Weltraumteleskops „Kepler“ in wenigen Monate enden, weil ihm der Treibstoff ausgeht. Ein Nachfolger für den Planetenjäger der NASA steht aber bereits in den Startlöchern: Am 16. April soll das Observatorium „Transiting Exoplanet Survey Satellite“ (kurz TESS) von Florida aus ins All starten und sich auf die Suche nach Exoplaneten machen.