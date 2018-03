Hitlerbilder: FPÖ-Politiker in OÖ unter Verdacht

Die Landes-FPÖ reagierte rasch

„Bei Wiederbetätigung gibt es bei der FPÖ Null Toleranz“, sagte der Landesparteisekretär Erwin Schreiner. „Das hat in einer Demokratie und bei uns Freiheitlichen absolut nichts verloren und mit so einem Verhalten schließt sich ein Parteimitglied in Wahrheit selbst aus. Darüber gab und gibt es bei der FPÖ keine Diskussionen und wird von uns ohne Rücksicht auf die Person umgehend mit einem Parteiausschluss geahndet. Jetzt sind die zuständigen Behörden am Zug. Alle beteiligten Personen sind keine Parteimitglieder mehr. Für uns ist klar, dass man eine derartige Gesinnung nicht tolerieren kann und darf. Gerade wir als Freiheitliche sind der Freiheit und der Demokratie verpflichtet, tolerieren keine totalitären Diktaturen. Und es gibt von uns Freiheitlichen null Toleranz gegenüber Menschen, die menschenverachtende Systeme verherrlichen.“