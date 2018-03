Umfragen zeigen: Zweite Migrationswelle rollt an!

Wie die „Welt“ am Donnerstag berichtete, hat laut Angaben der EU-Statistikagentur Eurostat zwischen 2014 und 2017 fast eine Million Afrikaner in Europa um Asyl angesucht, womit Afrikaner in den Migrationsstatistiken wieder an erster Stelle vor muslimischen Flüchtlingen liegen. Insgesamt lebten laut Eurostat 2017 insgesamt 4,15 Millionen Flüchtlinge in Europa, 420.000 mehr als 2010. Laut PEW-Studie soll sich diese Zahl in den nächsten Jahren weiter signifikant erhöhen.