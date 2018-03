Starlim Sterner zieht‘s nach Lambach

Bis zu 100 neue Arbeitsplätze

„Für unsere Kunden wird es immer wichtiger, dass wir von mehreren Standorten aus die Versorgung absichern“, so Bründl. Der Grundstein dafür ist nun gelegt: In Lambach wird Mitte des Jahres mit dem Bau einer modernen Produktion begonnen. Bis zu 100 Jobs werden hier in den nächsten drei Jahren entstehen.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung