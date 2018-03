Jetzt kracht es so richtig beim Flutschutz!

„Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Einige Gemeinden haben aber Bedingungen gestellt, die vermutlich unerfüllbar sind“, sagt der zuständige FP-Landesrat Elmar Podgorschek. So schaut’s aus in den einzelnen Donau-Gemeinden im Eferdinger Becken:



Ottensheim: „Ja“ zum technischen Schutz, sprich mobilern Damm. Allerdings will die Gemeinde nicht 20, nur 10 Prozent der Kosten tragen – das geht mit der oben genannten Regelung.