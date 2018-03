Kärntner Trio freut sich schon auf Heimauftritt

Guido Burgstaller mausert sich bei Schalke 04 immer mehr zum Topstürmer - was der 28-Jährige nun in seiner Kärntner Heimat auch vor Freunden und Familie beweisen will. Der Gmünder hat ans WörtherseeStadion gute Erinnerungen: 2012 feierte er hier beim 3:1-Sieg gegen Finnland sein Debüt im Teamdress. Seinen schönsten Treffer erzielte der Stürmer auch nur unweit der Arena: Vergangenen Sommer nahm er am Wörthersee seine Stefanie zur Frau. Es ist ziemlich sicher, dass Guido gegen die Slowenen startet. Da kann er seine Torquote im Team verbessern, bisher netzte er in 14 Spielen erst einmal ein. Auch der Sirnitzer Martin Hinteregger beginnt wohl in der Abwehr. Der Greifenburger Stefan Hierländer wurde für den verletzten Marcel Sabitzer nachnomminiert, wird wohl auch eingetauscht. Denn Teamchef Franco Foda meinte: „Alle Spieler haben sich einen Einsatz verdient.“