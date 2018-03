KH Nord: Fauler Zauber auf Kosten der Steuerzahler

Der Grund für derartige Probleme „ist in der Energie oder besser gesagt im Bewusstsein der Immobilie zu finden“, weiß der selbst ernannte Licht-Botschafter Christoph Fasching und bietet in seiner Leistungsbeschreibung Abhilfe an: „Der Effekt aus der Immobilien-Optimierung ist einfach erklärt: Wo ausschließlich Liebe drin ist, kann auch nur Liebe herauskommen.“