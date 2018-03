KH-Nord: Präsidentin des Sanitätsrats tritt ab!

Am Dienstagvormittag hatten sich der KAV und Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger der Presse gestellt (Video oben). Die SPÖ-Politikerin zeigte sich zerknirscht. Man rechne bei einem so großen Projekt, dass es länger dauern könne, „aber mit so was rechnet man einfach nicht“, dass Steuergeld „für so Humbug hinausgeschmissen wird“. Die Projektleitung habe weder die Beauftragung noch die Durchführung dem Vorstand bekannt gegeben. KAV-Direktor Herwig Wetzlinger sprach von einem großen Vertrauensbruch der Beteiligten, „auch wenn formal alle Regeln eingehalten wurden“.