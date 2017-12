KH Nord: "Es gibt Verzögerungen und wird teurer"

Denn der tatsächliche Vollbetrieb werde erst im zweiten Quartal des Jahres 2019 starten: "Wir nehmen das Haus zwischen Juni und August 2019 in den Vollbetrieb", so Wetzlinger weiter. Eine volle Auslastung des KH Nord werde in Sommer 2019 erreicht sein, gab man sich am Mittwoch zuversichtlich.