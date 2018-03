„Putin persönlich für Giftanschlag verantwortlich“

Merkel: „Russland muss sich an Aufklärung beteiligen“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief Russland am Freitag erneut auf, sich an der „Aufklärung“ der Giftattacke zu beteiligen. Zugleich wies sie Forderungen nach einem Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zurück. „Es geht jetzt aber nicht um den Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern es geht jetzt erst einmal darum, dass Aufklärung geschieht“, sagte Merkel in Berlin.