Vision einer autofreien Hauptstraße in Urfahr

FP-Infrastrukturstadtrat Markus Hein hatte Anfang des Jahres versprochen, entsprechende Entwürfe rund um die Neugestaltung der Urfahraner Hauptstraße, in welche die Ergebnisse des kooperativen Verfahrens „Lebensraum Hauptstraße“ mit eingebunden sind, noch im Frühjahr zu präsentieren. Was der ÖVP nun aber zu lange dauert und sie deshalb mit einer eigenen Vision in die Offensive geht. „Unser Konzept sieht eine mutige Zukunftsvision für die Urfahraner Hauptstraße vor, die den Verkehrsknotenpunkt Hinsenkampplatz, die Lebensqualität und auch die Wirtschaft umfasst“, so VP-Klubobmann Martin Hajart.