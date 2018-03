Poroschenko: Putins Ukraine-Linie wie „Anschluss“

Äußerst zufrieden zeigten sich die Präsidenten mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen. Poroschenko sagte, dass die ukrainischen Exporte nach Österreich im Vorjahr um 48 Prozent gestiegen seien, was auf das Inkrafttreten des EU-Assoziierungsabkommens zurückzuführen sei. „Ich möchte die ukrainischen Unternehmen beglückwünschen, dass sie die europäischen Märkte so gut erschließen“, sagte er. Van der Bellen berichtete, dass das Interesse österreichischer Unternehmen an der Ex-Sowjetrepublik in den vergangenen zwei Jahren „sehr stark gewachsen ist“. Man könne sagen, „dass die Krise vorbei ist“.