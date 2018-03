Österreich gedenkt des „Anschlusses“ vor 80 Jahren

Vor 80 Jahren, am 12. März 1938, verschwand Österreich mit dem „Anschluss“ an Nazideutschland von den Landkarten. Dieses dramatischen und folgenschweren Ereignisses gedenkt das offizielle Österreich am Montag mit einem Staatsakt in der Wiener Hofburg, wo die heimische Politprominenz praktisch vollzählig vertreten ist Die Begrüßungsrede wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen halten, danach steht eine Ansprache von Kanzler Sebastian Kurz auf dem Programm.