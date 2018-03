Kokain verkauft: Verfolgungsjagd nach Drogendeal

Bosnier zeigt sich geständig

Dem verdächtigen Asylwerber konnte vom Landeskriminalamt der gewerbsmäßige Suchtmittelhandel in großem Ausmaß nachgewiesen werden. Er wurde aus diesem Grund und auch wegen Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt auf Weisung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt in der Landeshauptstadt eingeliefert. Der 26-jährige Bosnier war im Zuge der Vernehmung geständig. Beide Männer werden angezeigt.