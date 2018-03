Raser mit 183 km/h, Drogen und Gaspistole erwischt

Mit 183 km/h wurde am Montag gegen 23.20 Uhr ein 30-Jähriger auf der Autobahn A8 in Pichl bei Wels angehalten. Im Zuge der Kontrolle entdeckten die Beamten am Pkw-Beifahrersitz eine Metallkassette am Beifahrersitz, die der Welser zunächst nicht öffnen wollte. Der Grund lag auf der Hand: Im Inneren befanden sich nicht nur kleinere Mengen Marihuana, sondern auch mehrere Päckchen mit weißem Pulver.