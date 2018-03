Paukenschlag: Trump feuert Außenminister Tillerson

Trump: „Habe andere Denkweise als Tillerson“

Tillersons Ablöse steht offenbar in Zusammenhang mit Trumps Plan für ein Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Vor dem Treffen habe der Präsident seine Mannschaft neu aufstellen wollen, verlautete aus Regierungskreisen in Washington. Trump sagte am Dienstag vor Journalisten in Washington, dass unterschiedliche politische Ansichten der Grund für die Ablöse von Tillerson seien. Er habe „eine andere Denkweise“ als Tillerson gehabt, meinte Trump. Als Beispiel nannte er etwa den Atomdeal mit dem Iran: Er habe aus dem Abkommen aussteigen wollen, Tillerson nicht. Mit Pompeo, so Trump, glaube er besser zusammenarbeiten zu können.