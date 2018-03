Agent vergiftet: Russen in schwerer Erklärungsnot

Britisches Ultimatum an Russland: Aufklärung oder Sanktionen

Die britische Premierministerin May hatte zuvor mitgeteilt, der Anschlag sei mit einer Sorte Nervengift ausgeführt worden, die in Russland entwickelt worden sei. Das verwendete Gift aus der Gruppe der Nowitschok-Substanzen sei „von militärischer Qualität“. Offizielle Stellen in Russland hätten den Anschlag entweder direkt in Auftrag gegeben oder ihn zumindest ermöglicht. May stellte Russland ein Ultimatum bis Dienstagabend: Bis dahin müsse sich Moskau zu dem Fall erklären, sonst werde es Sanktionen geben. Russland wies die Vorwürfe zurück.