Millionen-Rätsel: Wohin verschwanden Vorräte?

Versteigerung steigt am 22. März in Linz

Die Masseverwalter Erhard Hackl und Günther Grassner setzten einen Termin für eine Versteigerung an – und dieser rückt näher. Am 22. März kommen in Linz insgesamt 12 Betriebs-Standorte unter den Hammer. Für jeden gibt es eine eigene Auktion, trotzdem ist es möglich, dass sich letztlich ein einziger alle Immobilien in Bausch und Bogen sichert. Für einzelne Liegenschaften, etwa für jenen in Linz, ist der Andrang groß.