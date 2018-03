Paralympics: Zweimal „Blech“ für Österreich

Michalina Lisowa hatte erst am Mittwoch die Starterlaubnis für Pyeongchang erhalten und in ihrem ersten Bewerb am Sonntag über sechs Kilometer der sehbehinderten Biathletinnen gewonnen. Die Teilnahme von Lisowa unter neutraler Flagge wurde bereits mehrfach kritisiert, weil ihr Name im McLaren-Report zum Dopingsystem in Russland auftaucht. Nun hat die 25-Jährige bereits zwei Medaillen in Südkorea geholt.