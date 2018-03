Die „TurboRosinen“ greifen in die Trickkiste

Hier ist der Name Programm: Die „TurboRosinen“ beweisen Feuer, Energie und Leidenschaft und greifen tief in die Trickkiste, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Das mit viel Herzblut und Sympathie gestaltete Musikkabarett „Frau 4.0 – Fliag Hendl, fliag!“ feierte am Samstag im Linzer Posthof Uraufführung.