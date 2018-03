Versuchter Totschlag: Rocker in Wels verhaftet!

Frau verwickelte sich in Widersprüche

Die Frau verwickelte sich bei der Befragung in Widersprüche und es stellte sich heraus, dass sich der Gesuchte in ihrer Wohnung befand. Der Rocker wurde auf einer Polizeiinspektion umfangreich zum versuchten Tötungsdelikt befragt, zeigte sich dabei kooperativ und zum Teil geständig. Während seiner Vernehmung konnte der zweite Verdächtige via Telefon erreicht werden, der 22-Jährige kam freiwillig zur Polizei und wurde ebenfalls zum Sachverhalt vernommen. Das Duo wurde festgenommen in die Justizanstalt Wels eingeliefert.