Der Airbus-Audi: Jetzt geht Volkswagen in die Luft

Mit dem Auto fahren und jederzeit in die Lüfte abheben - welcher Großstädter träumt nicht davon, so einem Stau aus dem Weg zu gehen? Die Autoindustrie tüftelt bereits an Lufttaxis, die in Ballungsräumen Fahrgäste transportieren sollen. Volkswagen geht einen Schritt weiter. Auf dem Genfer Autosalon steht ein Audi mit Airbus-Flugteil.