Thailand: Grenzenlose Vielfalt in Südostasien

Wer Abwechslung zum Winter in der Heimat sucht, findet diese am besten in den tropischen Breitengraden. Besonders kontrastreich ist die Flucht vor der Kälte bei einer Südostasien-Kreuzfahrt mit der „AIDAbella“ von Bangkok über Kuala Lumpur, Phuket bis nach Singapur und wieder zurück in das vielfältige Bangkok.