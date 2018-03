Aktion scharf gegen Billig-Leihräder in Wien

Nach der Aufregung um Billig-Leihräder in Wien, die teilweise eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, will die Stadt strengere Regeln einführen. Immer wieder gab es Beschwerden, dass kaputte Räder nicht abgeholt oder verkehrsgefährdend aufgestellt worden waren. In der neuen Fahrradsaison müssen Anbieter nun beschädigte oder störende Drahtesel untertags innerhalb von vier Stunden abholen – ansonsten drohen empfindliche Geldstrafen, teilte Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou am Montag mit.