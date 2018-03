Insektengifte „Neonics“ schädigen auch Bienen

„Neonicotinoide: Die Risiken für Bienen bestätigt“, betitelt die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, ihre neueste Information. Oberösterreichs Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) sieht sich in seinen Alarmrufen gegen den Einsatz dieser Insektengifte in der Landwirtschaft und in Gärten erneut bestätigt.