USA: Polizei vereitelte Amoklauf von Teenager

Während einer Patrouille war einem Polizisten der Verdächtige aufgefallen. „Wir sind froh, dass der Beamte ihn entdeckt hat“, berichtete der Polizeisprecher Cruz Hernandez. „Er hatte eine Waffe, Munition und eine Maske dabei … Was auch immer wir verhindert haben, der Ausgang wäre schlimm gewesen.“ In einer früheren Presseaussendung teilte die Exekutive mit, dass man zwar keine konkreten Beweise hatte, dass Horta vorgehabt hätte, jemanden zu verletzen. Aber in Hinblick auf die jüngste Schießerei in Florida, seien die Beamten besonders alarmiert.