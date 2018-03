Wieder ging Ried binnen zwei Minuten in die Knie

Ein Foto, zwei Lächeln: Ein relaxt-zufriedenes von Sturm-Profi Peter Zulj. Und ein doppelt gequältes von Ried-Boss Roland Daxl. Der am Donnerstag als Beklagter am Gericht mit einem Vergleich die Verhandlung auf knapp zwei Minuten abkürzte. Entsprach damit ungefähr der Dauer, in der Ried am Vorabend im Cup-Viertelfinal-Hit gegen Rapid einen 1:0-Führung in den 1:2-Rückstand verwandelt hatte.