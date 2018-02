Traditionscafé Zauner in neuem Glanz

Wie viel Geld der Traditionsbetrieb für die Zusammenarbeit mit einem Künstler, einem Architekten und die Umsetzung des Konzepts ausgegeben hat, will Zauner nicht sagen. Nur so viel: „Wir haben immer investiert. Alles, was wir erwirtschaftet haben, wurde wieder in das Café gesteckt.“ Neu sind nun etwa die Wandgestaltung, die Tapezierung der Sessel oder die Toiletten. Erst vor rund drei Jahren wurde auch der Zauner-Standort an der Esplanade in der Kaiserstadt großzügig renoviert.