Ehepaar Unterschrift für Volksbegehren verweigert

Kein Einzelfall

Weil das Ehepaar für langwierige Diskussionen keine Zeit hatte, ließ es die Falschinformation auf sich beruhen. Beide unterschrieben daher nur das "Don't Smoke"-Volksbegehren. Doch als sie im Bekanntenkreis von vier weiteren Personen hörten, denen es ebenso ergangen war, schickte Lenzenweger dem Zwettler Amtsleiter und dem Bürgermeister Protestschreiben. Auch eine “Krone“-Recherche ergab, dass es sich um keinen Einzelfall am Gemeindeamt in Zwettl an der Rodl handelt.