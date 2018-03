Unterschrift verwehrt: Nicht der erste Fehler!

Nach der Abweisung mehrerer Bürger in Zwettl an der Rodl in Oberösterreich, die im Gemeindeamt eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren unterzeichnen wollten, ist der Bürgermeister nun um Schadensbegrenzung bemüht. Wie die „Krone“ erfuhr, soll es aber schon in der Vergangenheit zu haarsträubenden Fehlinformationen gekommen sein.