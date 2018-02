„Aloisia hatte fürchterliche Angst vor ihrem Sohn“

Jeden Tag besuchte die 54-Jährige ihre Nachbarin Aloisia S. auf dem Bauernhof. Was sie erzählt, zeichnet ein düsteres Bild über die kranke Welt, in der Familienmörder Gerhard S. lebte. "Er hat sie immer wieder geschlagen. Aloisia sperrte sich nachts in ihrem Schlafzimmer ein. Aus Angst, er könne ihr etwas antun."