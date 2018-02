Amoktat in der Stmk: Die Opfer des Beilmörders

Sohn von Schwester sollte den Hof erben

Neben dem schwelenden Erbstreit (der Hof sollte an den Neffen, also den Sohn seiner Schwester, gehen) mit seiner Mutter, die er einmal wegen übermäßigen Heizens mit Holz anzeigte, stand auch eine Sachwalterschaft im Raum. Im Falle einer erneuten psychiatrischen Behandlung. Dass er vor gut einem halben Jahr ausgeflippt sein soll, als er Kirchensteuer nachzahlen musste, passt in die kranke Welt von Gerhard S.