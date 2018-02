Iraks Richter verurteilen 15 Terrorbräute zum Tod

Die zwischen 20 und 50 Jahre alten Frauen gestanden demnach, illegal in den Irak gekommen zu sein, um sich dort ihren Männern, IS-Kämpfern, anzuschließen. Eine Frau habe ausgesagt, an der Seite der Dschihadisten gegen irakische Einheiten gekämpft zu haben, hieß es. Die Frauen, vier von ihnen haben kleine Kinder, haben nach Gerichtsangaben einen Monat Zeit, um gegen die Urteile Berufung einzulegen. In der vergangenen Woche hatten andere ausländische Witwen von IS-Kämpfern vor Gericht angegeben, ihre Männer hätten sie getäuscht oder bedroht, damit sie in den Irak kommen.