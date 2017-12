Irak verkündet "Ende des Krieges" gegen den IS

IS auch im Syrien auf dem Rückzug

Seit 2015 sind die Dschihadisten aber auf dem Rückzug. Iraks Truppen wurden in ihrem Anti-IS-Kampf von US-geführten internationalen Verbänden unterstützt. Auch in Iraks Nachbarland Syrien ist die Miliz auf der Verliererstraße: Am Donnerstag verkündete das russische Verteidigungsministerium den Sieg über den IS in Syrien.