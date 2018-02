„Wir müssen importierten Antisemitismus bekämpfen“

Angesprochen auf seinen Koalitionspartner erklärte Kurz wie so oft, dass man die Regierung an ihren Taten messen solle. "Wir haben eine spezielle historische Verantwortung, Antisemitismus in Österreich und Europa zu bekämpfen", so der Kanzler. "Wir müssen auch den neu importierten Antisemitismus bekämpfen, der aus dem Mittleren Osten kommt."