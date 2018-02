Keine Umzäunung für Hundefreilaufzone in Urfahr

Nachforschung nach "Krone"-Bericht

Erst nachdem sein Team und er in der „Krone“ gelesen hatten, dass der erste Versuch 2012 schon misslang, forschte man nach. „Die Linz AG hat mich bei dem Projekt hinters Licht geführt. Wenn die von Beginn an mit offenen Karten gespielt hätten, wäre die Entscheidung nie so ausgefallen. Aber jetzt kenne ich mich aus und habe sofort das Projekt gestoppt!“, so der verärgerte Stadtvize Baier.