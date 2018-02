Im Land werden weitere 710 Pflegekräfte benötigt

Zuschuss auch für Fachsozialbetreuer

Die Bundesregierung will diese Förderung unter die Lupe nehmen und versetzt damit Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) in Alarmbereitschaft: „Es ist unsicher, ob es das Stipendium auch 2019 noch geben wird. Es muss unbedingt weitergeführt werden.“ Darüberhinaus fordert sie die Wiedereinführung eines Ausbildungszuschusses für Fachsozialbetreuer in der Altenarbeit. Die Stipendien seien eine der vielen Maßnahmen, mit denen der Mangel an Pflegepersonal bekämpft werden kann.