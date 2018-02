Kern: „Staat wird von Geheimbund unterwandert“

Kritik an Gesetzen ohne Begutachtung

Scharfe Kritik übte Kern aber auch am Plan der Regierung, ihr "Sicherheitspaket" und die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie ohne Begutachtung zu beschließen. Die Regierung versuche, diese Gesetze "bei Nacht und Nebel durchzuziehen", kritisierte Kern "eine Bundesregierung, die ganz offensichtlich Angst vor den Bürgern aber auch Angst vor dem Parlament hat". Dabei lehnt Kern neue Überwachungsmaßnahmen nicht grundsätzlich ab. Er begrüßt etwa die geplante Registrierung von Wertkartenhandys und hält auch die Überwachung von Messenger-Diensten für nötig. Allerdings dürfe es kein "Durchziehen um jeden Preis" gegen die vielen kritischen Expertenstimmen geben. Kern verwies diesbezüglich etwa auf Kritik der Rechtsanwaltskammer.