Erwachsenenschutzgesetz: ÖVP sorgt für Verwirrung

Das Erwachsenenschutzgesetz, das im Vorjahr von allen Parteien im Parlament einstimmig beschlossen wurde, soll das 30 Jahre alte Sachwalterrecht ablösen und zu mehr Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder intellektuellen Beeinträchtigungen führen. Mit den neuen Regeln soll deren Handlungsfähigkeit nicht mehr pauschal eingeschränkt werden, stattdessen soll die Vertretung in abgestuften Formen passieren, je nachdem, in welchem Ausmaß ein Mensch Unterstützung benötigt. In Österreich sind davon rund 58.000 Personen betroffen.