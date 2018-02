„Sicherheitspaket“ wird bis Sommer durchgepeitscht

Keine Begutachtung mehr geplant

Das ÖVP-geführte Justizministerium erklärte am Mittwochabend, das Paket sei schon unter der vorigen Regierung in Begutachtung geschickt worden, eine weitere Prüfung sei somit nicht notwendig. Man habe in der aktuellen Version die vorliegenden Stellungnahmen sowie Expertenmeinungen einfließen lassen, das Paket entsprechend adaptiert und am Mittwoch im Ministerrat beschlossen.