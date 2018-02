Hausdurchsuchung bei Burschenschaft Bruna Sudetia

Götschober ließ sich beurlauben

Der Vorsitzende der Verbindung, Herwig Götschober, ließ sich unterdessen als Pressereferent im Büro von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) beurlauben. In der Aussendung des Verkehrsministeriums vom Mittwochabend werden die Texte als "zutiefst abzulehnend" bezeichnet. Schon zuvor hatte Götschober via Ministeriumssprecher erklärt, er kenne das besagte Liederbuch nicht. Sein eigenes weise weder in Inhalt noch in Aufmachung eine Ähnlichkeit auf.