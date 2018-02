Muttermörder wollte Unfall vortäuschen

Nach dem Mord an seiner Mutter in Polling hat Matthias Sch. (28) ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er gibt zu, die 63-Jährige mit einer Flasche niedergeschlagen und erwürgt zu haben. Dann legte er die Mutter in die Dusche und versuchte, die Tat gegenüber seinem Bruder Johannes als Unfall darzustellen – doch dieser durchschaute ihn.