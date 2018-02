Kanzler Kurz überzeugt immer mehr Österreicher

ÖVP deutlich an erster Stelle

In der Sonntagsfrage liegt die ÖVP mit 33 Prozent deutlich an erster Stelle. Gegenüber dem Vormonat verlor die ÖVP jedoch – genauso wie die SPÖ – einen Prozentpunkt, während die FPÖ um einen Prozentpunkt zulegte (26 Prozent) und nun gleichauf mit der SPÖ (26 Prozent) liegt. Die Grünen kletterten auf fünf Prozent (Jänner: vier Prozent), die NEOS auf sieben Prozent (Jänner: sechs Prozent), und die Liste Pilz fiel auf zwei Prozent (Jänner: drei Prozent).