Strache sorgt mit Posting zu ORF für Aufregung

Am Dienstag legte der FPÖ-Chef allerdings auf Facebook mit einem Posting nach, das für heftige Kontroversen sorgte. Auf einem Bild mit "ZiB 2"-Moderator Armin Wolf ist zu lesen: "Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden." Zudem werden dem ORF Propaganda, Fake News und "Pseudokultur" vorgeworfen. Das Design des Bildes ist an die Werbekampagne "ORF. Wie wir." angelehnt.