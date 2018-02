Nach Jahr in Haft: Deniz Yücel wieder in Berlin

Yücel verließ noch am Freitagabend die Türkei und flog nach Berlin

Noch am Freitagabend verließ Yücel die Türkei. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP in Istanbul berichtete, hob ein Flugzeug mit dem "Welt"-Korrespondenten an Bord am Atatürk-Flughafen ab. Kurz nach 22 Uhr landete die Maschine in Berlin-Tegel.