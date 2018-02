„Welt“-Korrespondent Yücel aus Haft freigelassen

Nach gut einem Jahr in türkischer Untersuchungshaft ist der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel am Freitag freigelassen worden. Nach Angaben seines Anwalts verfügte ein Gericht in Istanbul am Freitag seine Freilassung für die Dauer des Verfahrens. Eine Ausreisesperre wurde laut "Welt" nicht verhängt. Türkische Medien berichteten, die Staatsanwaltschaft habe 18 Jahre Haft gegen den 44-Jährigen wegen "Terrorpropaganda" gefordert. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und daraufhin die Freilassung des Journalisten angeordnet.